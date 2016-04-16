البابا فرنسيس يرغب باصطحاب لاجئين من ليسبوس معه

أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في أن يصطحب معه الى الفاتيكان لاجئين وصلوا الى جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث يقوم اليوم السبت بزيارة تضامن معهم، كما قالت لـ"وكالة فرانس برس" الهيئة اليونانية لتنسيقية سياسة الهجرة.

وينتمي هؤلاء اللاجئون الى "مجموعات ضعيفة" و"قد وصلوا الى ليسبوس قبل البدء بتطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا" الذي يفتح الطريق لاعادة واصلين الى تركيا، كما اضافت التنسيقية التي لم تقدم مزيدا من التفاصيل. وذكرت شبكة "اي ار تي" التلفزيونية أن البابا سيصطحب معه ثلات عائلات تقيم في مخيم كارا تيبي المفتوح وقد اختيرت بالقرعة.