من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

الكتل الكوردستانية: سنقاطع اي خطوة تخرج عن اطار الشراكة الحقيقية

السبت 16 نيسان 2016
| 14:19
 
الكتل الكوردستانية: سنقاطع اي خطوة تخرج عن اطار الشراكة الحقيقية
ابرز ما في هذا الخبر

الكتل الكوردستانية رفضت ان تكون اية جهة بديلاً عنها
موجود أيضاً في:
أكدت الكتل الكوردستانية، السبت ، خلال اجتماعها في منزل نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد ضرورة الحفاظ على حصة الكورد وفقاً للدستور، وان تقوم الكتل الكوردستانية حصرياً بترشيح شخص لاستلام منصب نائب رئيس مجلس النواب اذا جرى تغيير هيئة الرئاسة الحالية ولن نقبل بأي شيء يجري خارج اطار الكتل الكوردستانية وسنقاطع اي خطوة تخرج عن اطار الشراكة الحقيقية.
وأوضح النائب عن كتلة  الاتحاد الوطني الكوردستاني بختيار شاويس ان الكتل الكوردستانية اكدت بان اي نائب يدخل الى الجلسة التي عقدها النواب المعتصمين لايعبر عن رأي الكتل الكوردستانية انما يعبر عن رأيه الشخصي.
واوضح شاويس: ان الكتل الكوردستانية رفضت ان تكون اية جهة بديلاً عنها، وشددت على انها مع مطاليب الشعب العراقي بالاصلاح والتغيير والقضاء على الفساد لكن يجب ان تكون في اطار الدستور والقانون.
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني