الكتل الكوردستانية: سنقاطع اي خطوة تخرج عن اطار الشراكة الحقيقية

أكدت الكتل الكوردستانية، السبت ، خلال اجتماعها في منزل نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد

ضرورة الحفاظ على حصة الكورد وفقاً للدستور، وان تقوم الكتل الكوردستانية حصرياً بترشيح شخص لاستلام منصب نائب رئيس مجلس النواب اذا جرى تغيير هيئة الرئاسة الحالية ولن نقبل بأي شيء يجري خارج اطار الكتل الكوردستانية وسنقاطع اي خطوة تخرج عن اطار الشراكة الحقيقية.

وأوضح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بختيار شاويس

ان الكتل الكوردستانية اكدت بان اي نائب يدخل الى الجلسة التي عقدها النواب المعتصمين لايعبر عن رأي الكتل الكوردستانية انما يعبر عن رأيه الشخصي.

واوضح شاويس: ان الكتل الكوردستانية رفضت ان تكون اية جهة بديلاً عنها، وشددت على انها مع مطاليب الشعب العراقي بالاصلاح والتغيير والقضاء على الفساد لكن يجب ان تكون في اطار الدستور والقانون.