عودة 800 نازح من اهالي كبيسة الى مناطقهم

اعلنت مديرية ُ ناحيةِ الوفاء بمحافظةِ الانبار ، عن عودة مئات ِالنازحين الى ناحية كبيسة ، جنوبيَ قضاءِ هيت.

وقال مدير ُالناحية ناجي عابر ، إنَ ثمانمئةِ نازح ، من أهالي كبيسة ، غالبيتُهُم من النساء والأطفال ، عادوا الى مناطقِهِم المحررة في الناحية.

وأضاف عابر أن تلكَ الأسر ، عادت الى كبيسة ، بعد إكمال ِتطهير ِالناحية من الألغام ، والعبوات الناسفة وتنظيفها، مشيرا الى أن هناكَ عائلاتٍ اخرى ، سيتم اعادتُها في وقتٍ لاحق.