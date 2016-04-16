من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

عودة 800 نازح من اهالي كبيسة الى مناطقهم

السبت 16 نيسان 2016
| 14:40
 
عودة 800 نازح من اهالي كبيسة الى مناطقهم
ابرز ما في هذا الخبر

تلكَ الأسر ، عادت الى كبيسة ، بعد إكمال ِتطهير ِالناحية من الألغام ، والعبوات الناسفة وتنظيفها
موجود أيضاً في:
اعلنت مديرية ُ ناحيةِ الوفاء بمحافظةِ الانبار ، عن عودة مئات ِالنازحين الى ناحية كبيسة ، جنوبيَ قضاءِ هيت. 

وقال مدير ُالناحية ناجي عابر ، إنَ ثمانمئةِ نازح ، من أهالي كبيسة ، غالبيتُهُم من النساء والأطفال ، عادوا الى مناطقِهِم المحررة في الناحية. 
وأضاف عابر أن تلكَ الأسر ، عادت الى كبيسة ، بعد إكمال ِتطهير ِالناحية من الألغام ، والعبوات الناسفة وتنظيفها، مشيرا الى أن هناكَ عائلاتٍ اخرى ، سيتم اعادتُها في وقتٍ لاحق.
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني