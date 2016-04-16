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تحالف القوى العراقية: جلسة الخميس لم تكن شرعية

السبت 16 نيسان 2016
| 14:42
 
تحالف القوى العراقية: جلسة الخميس لم تكن شرعية
ابرز ما في هذا الخبر

عدم شرعية ودستورية جلسة يوم الخميس
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أعلن تحالف القوى العراقية مقررات اجتماع قيادة وأعضاء تحالف القوى العراقية.

وقال التحالف في بيان أنّه "نظرا لما تمر به العملية السياسية من منزلق خطير يهدد وجودها، والأحداث التي شهدتها الساحة السياسية خلال الأسبوع الماضي، ونتيجة للحوارات البناءة التي أجريناها مع الشركاء السياسيين خلال الأيام القليلة الماضية فقد اجتمعت قيادة وأعضاء تحالف القوى العراقية اليوم السبت 16/4/2016 للتباحث في هذه المستجدات، وقد تمخض الاجتماع عن المقررات الاتية":

1- يؤكد تحالف القوى العراقية تمسكه بالعملية السياسية ويرفض اي نهج يهدد وحدة العراق ومسيرة العملية السياسية او تقسيم مجلس النواب العراقي الى مجلسين.

2- عدم شرعية ودستورية جلسة يوم الخميس 14/4/2016 ورفض كل ما تمخض عنها, ويؤكد التحالف ان اي عملية تغيير بهدف الاصلاح للرئاسات يجب ان تتم وفق الاطر الديمقراطية والدستورية.

3- ان مبدأ التوافق السياسي والتوازن اقتضى ان يكون منصب رئاسة مجلس النواب للمكون السني الذي يمثله تحالف القوى العراقية وقد بين ممثلو المكون موقفهم من محاولات التغيير التي حصلت مؤخرا.


4- ان هذا البيان يمثل اجماع تحالف القوى العراقية وان اي نائب يخرج عن هذا الاجماع فأنه لا يمثل التحالف باي شكل من الاشكال.
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