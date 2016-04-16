كتلة الفضيلة: الحل في الحوار

دعت كتلة الفضيلة لمزيد من الحوارات بين القوى النيابية و مغادرة الانقسام لأنه يهدد الاستقرار السياسي، وطالبت القوى النيابية بمزيد من الحوارات و التواصل لنزع فتيل أزمة شديدة و لتوفير اجواء ايجابية للحل تعيد حالة الاستقرار و الانسجام في عمل مجلس النواب.



وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مؤتمر صحفي في الدائرة الاعلامية لمجلس النواب "إن تمسك كل طرف سياسي بقناعته و موقفه السياسي دون التشاور و الحوار مع الأطراف الشريكة الأخرى سيسهم في تزايد حالة الارباك التي خيمت على المشهد السياسي في الأسابيع الأخيرة".



كما أكّد أنّ حسم و تسوية المواقف الخلافية السياسية لا بد أن يعتمد السياقات الدستورية و الآليات الديمقراطية فمن ينجح بكسب التأييد و التحشيد لمشروعه وفق سياقات و تقاليد العمل البرلماني له الحق برسم خريطة التغيير و الاصلاح.



