من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

هيثم الجبوري: لم نتفاوض مع هيئة رئاسة البرلمان السابقة وننتظر مزيدا من الترشيحات

السبت 16 نيسان 2016
| 15:04
 
هيثم الجبوري: لم نتفاوض مع هيئة رئاسة البرلمان السابقة وننتظر مزيدا من الترشيحات
ابرز ما في هذا الخبر

تمّ رفع الجلسة اليوم لفسح المجال أمام المزيد من الترشيحات لهيئة الرئاسة
موجود أيضاً في:
أكّد المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري أنّ "النصاب اليوم كان مكتملا وما أشيع عن عدم اكتماله غير صحيح"، مشيرا الى أنّ "عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم بلغ 168 نائبا"، وموضحا أنّه "تمّ رفع الجلسة اليوم لفسح المجال أمام المزيد من الترشيحات لهيئة الرئاسة".

وفي السياق، أكّد الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من النواب المعتصمي أنّ "ما أشيع عن وجود مفاوضات مع هيئة رئاسة البرلمان السابقة لا صحة له"، لافتا الى أنّ "بعض النواب المعتصمين تعرضوا للتهديد".
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني