هيثم الجبوري: لم نتفاوض مع هيئة رئاسة البرلمان السابقة وننتظر مزيدا من الترشيحات

أكّد المتحدث باسم النواب المعتصمين النائب هيثم الجبوري أنّ "النصاب اليوم كان مكتملا وما أشيع عن عدم اكتماله غير صحيح"، مشيرا الى أنّ "عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم بلغ 168 نائبا"، وموضحا أنّه "تمّ رفع الجلسة اليوم لفسح المجال أمام المزيد من الترشيحات لهيئة الرئاسة".



وفي السياق، أكّد الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من النواب المعتصمي أنّ "ما أشيع عن وجود مفاوضات مع هيئة رئاسة البرلمان السابقة لا صحة له"، لافتا الى أنّ "بعض النواب المعتصمين تعرضوا للتهديد".