النائبة نهلة الهبابي: ستشكل لجنة للقاء المرجعية واطلاعها على الضغوطات التي يتعرض لها النواب المعتصمون





في حديث لقناة "هنا بغداد"، أكّدت الهبابي أنّ هناك نوابا معتصمين يتعرضون لضغوطات، لافتة الى أنّه "ستشكل لجنة في الأيام المقبلة من العشائر والمساندين لنا للقاء المرجعية واطلاعها على ما يحصل من ضغوطات ضدّ النواب المعتصمين".

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي إنّ "جلسة اليوم أجّلت لفسج المجال لباقي النواب للانضمام الى اعتصامنا في البرلمان"، مشيرة الى أنّ "عدد النواب الذين حضروا الى البرلمان اليوم بلغ 168 نائبا"في حديث لقناة "هنا بغداد"، أكّدت الهبابي أنّ هناك نوابا معتصمين يتعرضون لضغوطات، لافتة الى أنّه "ستشكل لجنة في الأيام المقبلة من العشائر والمساندين لنا للقاء المرجعية واطلاعها على ما يحصل من ضغوطات ضدّ النواب المعتصمين".

