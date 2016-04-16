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بالوثيقة- الصدر قال كلمته: فليستقل الوزراء... ولتقدم كابينة وزارية متصفة بالتكنوقراط المستقل خلال 72 ساعة

السبت 16 نيسان 2016
| 15:40
 
بالوثيقة- الصدر قال كلمته: فليستقل الوزراء... ولتقدم كابينة وزارية متصفة بالتكنوقراط المستقل خلال 72 ساعة
ابرز ما في هذا الخبر

على الرئاسات الثلاث التنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم الكابينة الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل دون النظر الى أصوات المحاصصة

على رئيس الوزراء حيدر العبادي اعطاء مدة زمنية محددة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها على أن لا تزيد هذه المدة عن 45 يوما
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دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الوزراء الى تقديم استقالاتهم فورا.

وفي وثيقة أصدرها بعنوان "وثيقة الشعب"، رأى الصدر أنّه "بعد أن تكللت الجهود الشعبية بنجاح نسبي لأجل الغاء المحاصصة السياسية المقيتة التي لا تزال تنهب مقدرات الشعب وقوته، وبعد أن اعتصم البرلمانيون داخل قبة البرلمان لأجل مساندة شعبهم والمطالب المشروعة لهم"، "قامت بعض الشخصيات وتوابعها بارجاع سياساتها المقيتة لتحرف الطريق الصحيح عن مساره وذلك لصالح مآربها الشخصية والحزبية الدنيئة"، لذا "صار الحزر واجبا"، على حدّ تعبير الصدر.

وأكّد الصدر ضرورة أن يقدم الوزراء استقالاتهم فورا، مشددا على أنّه "على الرئاسات الثلاث التنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم الكابينة الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل دون النظر الى أصوات المحاصصة وطرحها على التصويت فورا خلال مدّة أقصاها 72 ساعة مع الابقاء على الاعتصام داخل قبة البرلمان وباسناد شعبي لا مثيل له من خلال الاحتجاجات السلمية".

واعتبر زعيم التيار الصدري أنّ "الشعب مطالب بالضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق مطلب اقالتهم"، لافتا الى أنّه "على رئيس الوزراء حيدر العبادي اعطاء مدة زمنية محددة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها على أن لا تزيد هذه المدة عن 45 يوما".

كما بيّن أنّه "على رئيس الوزراء استغلال الدعم الشعبي وعدم الانصياع للكتل السياسية المنادية بالتحزب وعدم توقيع اتفاقيات مخالفة للرأي الشعبي".


 
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