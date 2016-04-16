في زيها المدرسي... قابعة في السجون الاسرائيلية: هل تخرج أصغر أسيرة في العالم الى الحرية؟





وقد قامت السلطات الإسرائيلية بالقبض على الطفلة ديما الواوي وهي في طريقها إلى المدرسة شمال الخليل. ولم تفهم الطفلة ما الذي يحدث حينها. وبعد أسبوعين، قامت المحكمة العسكرية باستدعائها إلى قاعة المحكمة وهي لا تزال ترتدي زي المدرسة.

من المتوقع إطلاق سراح أصغر أسيرة في العالم بحلول نهاية شهر نيسان 2016. والأسيرة هي ديما الواوي، الطفلة الفلسطينية التي تبلغ من العمر 12 عاماً، وتقبع في السجون الإسرائيلية منذ 18 شباط الماضي.وقد قامت السلطات الإسرائيلية بالقبض على الطفلة ديما الواوي وهي في طريقها إلى المدرسة شمال الخليل. ولم تفهم الطفلة ما الذي يحدث حينها. وبعد أسبوعين، قامت المحكمة العسكرية باستدعائها إلى قاعة المحكمة وهي لا تزال ترتدي زي المدرسة.

