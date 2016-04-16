وفد عسكري أميركي يصل القاهرة لبحث مواجهة "الإرهاب"





وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى وصل القاهرة، اليوم السبت، على رأس وفد عسكري على متن طائرة خاصة قادمة من الأردن فى زيارة لمصر تستغرق يومين، وذلك فى أول جولة له بالمنطقة بعد تعيينه خلفًا للجنرال لويد أوستن من أجل بحث سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية".



ولم تعلن السلطات المصريّة عن تفاصيل الزيارة.

وصل القاهرة، اليوم، وفد عسكري أميركي برئاسة قائد القيادة المركزية الأميركية، لبحث ملفات مواجهة "الإرهاب"، بحسب مصدر أمني.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى وصل القاهرة، اليوم السبت، على رأس وفد عسكري على متن طائرة خاصة قادمة من الأردن فى زيارة لمصر تستغرق يومين، وذلك فى أول جولة له بالمنطقة بعد تعيينه خلفًا للجنرال لويد أوستن من أجل بحث سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية".ولم تعلن السلطات المصريّة عن تفاصيل الزيارة.

