الجبوري يهز عصا التصفية الجسدية للنواب المعتصمين

خاص - القرطاس نيوز-



في أزمة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، يحاول البعض في تعاملاته مع المنضوين تحت لواء الشعب العراقي ومطالبه، استخدام أساليب وتكتيكات وطرق مختلفة تتأرجح بين الترهيب والتهديد والوعيد.

فتشير المعلومات الى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومن خلفه العشائر الحليفة له تهدد نواباً من المعتصمين بالتصفية الجسدية وفتح ملفات فساد قديمة اذا استمروا بالاعتصام.

لكن يبدو انه فات على الجبوري ان عدد المعتصمين الى ازدياد وقد تخطى عدد النواب المعتمصين الـ 170 نائبا، فهو تمسك بالحجج الامنية لتأجيل الجلسة الى الاثنين المقبل لكن هم تركوا المجال مفتوحاً لتأمين اكبر عدد من النواب وفرض شرعية مطلقة.

في المقابل، برز حديث من نوع آخر تداولت به وسائل اعلام عدة حول وجود نية للانقلاب العسكري في البلاد ودعمت طرحها بحقائق ملموسة مع تسجيل حركة مغادرة دبلوماسيين وسياسييين العراق خوفا من انقلاب عسكري.