كيري يطالب روسيا بدعوة الأسد للالتزام بالهدنة في سوريا

رأى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنّ هناك "حاجة ماسة" لأن تتوقف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عن انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا، داعيا روسيا للمساعدة في ذلك.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن كيري قال لنظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي "تتوقع الولايات المتحدة من روسيا دعوة النظام للالتزام بوقف الأعمال القتالية ونحن سنعمل مع المعارضة لتتصرف بالمثل".



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة على علم بأن بعض تحركات الحكومة السورية في مدينة حلب ومحيطها مدعومة بضربات جوية روسية، لافتا الى أنّ "كيري أوضح للافروف مدى قلق الولايات المتحدة من تقارير ذات مصداقية عن انتهاكات في حلب ومحيطها".