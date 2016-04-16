هولاند في لبنان... وحزب الله يلغي اللقاء معه... لماذا؟

بعدما كانت السفارة الفرنسية في بيروت أعدت برنامجا للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يشمل لقاء يعقده مع رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد ٬ تم مساء أمس الجمعة إلغاء هذا اللقاء.



وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن السفير الفرنسي كان قد طلب موعدا من الحزب قبل شهرين للقاء يعقده الرئيس الفرنسي مع النائب في البرلمان اللبناني محمد رعد٬ وقد تواصلت النقاشات بين الطرفين حتى تم تحديد موعد للإجتماع اليوم السبت٬ بعد أكثر من لقاء تم بين قياديين في الحزب والسفير الفرنسي في مقر السفارة الفرنسية في بيروت.



وأضافت المصادر: "إلا أن المواقف المتقدمة التي أطلقها الرئيس الفرنسي قبل ساعات وتناول فيها "حزب الله" متهما إياه بتعطيل الإستحقاق الرئاسي٬ دفعت الحزب لإعادة النظر بالموضوع وطلب إلغاء الموعد".



ويكتسب الإجتماع الذي كان متوقعا بين هولاند ورعد أهمية في أكثر من مجال٬ وبخاصة الإنتخابات الرئاسية٬ بإعتبار أن باريس كانت قد سعت في العامين الماضيين أكثر من مرة لدى طهران لحثها على الإفراج عن الملف الرئاسي اللبناني٬ وكان جواب إيران واضحا حينها٬ بأن الملف ككل بين يدي "حزب الله".



وتستبعد مصادر مطلعة على جولة هولاند في بيروت٬ أن ينجح الأخير في التوصل مع الحزب لتسوية تنتشل الملف الرئاسي من الجمود المتحكم بمفاصله٬ نظرا لوجود قرار إيراني واضح بأنه لم يحن بعد موعد الإنتخابات الرئاسية التي تربطها طهران كليا بتطورات الأزمة السورية.



هولاند الذي يزور لبنان للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة كان وصل اليوم الى بيروت والتقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وفي أعقاب اللقاء، أشار هولاند الى أنّ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بات ضرورة ملحة قائلا: "أريد أن أعود إلى لبنان في أكثر وقت من أجل لقاء الرئيس، لكن الأمر ليس بيدي بل بيد النواب اللبنانيين، وأنتم عليكم حل هذه الأزمة".

كما أكّد وقف فرنسا الى جانب لبنان وأنهّا ستقدم له الدعم العسكري والاقتصادي، لافتا الى أنّ "لبنان محاط بأزمات وحروب وهو يريد أن يعيش في الوحدة والأمن، ورغم ان لبنان يعاني من الحروب على حدوده ومن التهديد الإرهابي، إلا أنه يستقبل مليون ونصف لاجىء، وعلينا أن نؤمن له التضامن والمساعدة، ونحن نقوم بذلك في فرنسا لأن الروابط بيننا تاريخية وفي مختلف المجالات".