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نائب عن كتلة بدر لـ"هنا بغداد": لا نتخذ موقف الحياد بل نسعى لتقديم مبادرة لحل الأزمة الحالية
16 Apr,2016
أكّد النائب عن كتلة بدر النيابية ستار الغانم أنّ كتلته تدعم "التغيير الذي يشمل تغيير الرئاسات الثلاث".
وفي حديث لقناة "هنا بغداد"، لفت الغانم الى أنّ "الجلسة التي شهدت اقالة سليم الجبوري من منصب رئيس البرلمان قانونية".
وأردف قائلا: "لا نتخذ موقف الحياد بل نسعى لتقديم مبادرة لحل الأزمة الحالية".
وكانت كتلة بدر أكّدت أنّها تقف مع تطلعات الشعب في الاصلاحات الشاملة الجذرية، مشيرة الى أنّها تعمل على ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها، وموضحة أنّه "
لا يمكن أن تنفذ الاصلاحات دون استمرار مجلس النواب".
كما اعتبرت الكتلة أنّ "حسم المعركة مع داعش هو المفتاح للاصلاحات الشاملة الحقيقية".
أمّا النائب قاسم الأعرجي، فقد لفت بدوره الى أنّ "ترشيحات العبادي للكابينة الوزارية خلت من وجود أي اسم تابع لكتلة بدر".