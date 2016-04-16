ضبط قرصي ليزر يحتويان على مواد دعائية تابعة لداعش بالبرلمان الأوروبي

ضبط قرصي ليزر يحتويان على مواد دعائية لها صلة بتنظيم "داعش" بحوزة سائقين تابعين لشركة خاصة تعمل بنقل نواب في البرلمان الأوروبي، وفق ما نقلت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، التي أشارت الى أنّ أحد السائقين كان يعمل في ستراسبورغ والآخر في بروكسل.

وذكرت الصحيفة أنّ البرلمان قرر التعاقد وتعيين السائقين لديه بشكل مباشر مستقبلا وليس عبر شركات نقل خاصة، وذلك بعد ظهور تحقيقات دلت على وجود ماض إجرامي لسائقين آخرين.

من جانبها أعلنت الشرطة أن الموظفين التابعين لشركة خدمات النقل الخاصة تم فصلهما، في حين لم يصدر عن البرلمان الأوروبي رد فعل على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.