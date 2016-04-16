من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

ضبط قرصي ليزر يحتويان على مواد دعائية تابعة لداعش بالبرلمان الأوروبي

السبت 16 نيسان 2016
| 18:24
 
ضبط قرصي ليزر يحتويان على مواد دعائية تابعة لداعش بالبرلمان الأوروبي
ابرز ما في هذا الخبر

لم يصدر عن البرلمان الأوروبي رد فعل على ما أوردته الصحيفة في تقريرها
موجود أيضاً في:
ضبط قرصي ليزر يحتويان على مواد دعائية لها صلة بتنظيم "داعش" بحوزة سائقين تابعين لشركة خاصة تعمل بنقل نواب في البرلمان الأوروبي، وفق ما نقلت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، التي أشارت الى أنّ أحد السائقين كان يعمل في ستراسبورغ والآخر في بروكسل.

وذكرت الصحيفة أنّ البرلمان قرر التعاقد وتعيين السائقين لديه بشكل مباشر مستقبلا وليس عبر شركات نقل خاصة، وذلك بعد ظهور تحقيقات دلت على وجود ماض إجرامي لسائقين آخرين.

من جانبها أعلنت الشرطة أن الموظفين التابعين لشركة خدمات النقل الخاصة تم فصلهما، في حين لم يصدر عن البرلمان الأوروبي رد فعل على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني