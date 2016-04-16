"سناب شات" يغلب انستعرام كالأكثر استخداماً بين المراهقين





وفي الدراسة التي أجراها محللون في الشركة تحت عنوان "Taking Stock With Teens"، حصد سنات شات 28 بالمئة من أصوات 6350 مراهقاً أميركاً يشاركون في الاستفتاء وضمّت اللائحة كلّ مواقع التواصل الاجتماعي المهمّة.



وحصد تطبيق انستغرام 27 بالمئة من أصوات المراهقين مقارنة مع 33 بالمئة العام الفائت.



وقال أحد العاملين في هذه الدراسة إنّهم توقعوا أن يتخطي سنات شات موقع تويتر بين المراهقين لكنهم لم يتوقعوا أبداً أن يتخطى تطبيق انستغرام.



تغلّب تطبيق Snapchat على فيسبوك وتويتر وحتى انستغرام بكونه الأول بين المستخدمين المراهقين وفق دراسةٍ جديدة أعدتها شركة Piper Jaffray.وفي الدراسة التي أجراها محللون في الشركة تحت عنوان "Taking Stock With Teens"، حصد سنات شات 28 بالمئة من أصوات 6350 مراهقاً أميركاً يشاركون في الاستفتاء وضمّت اللائحة كلّ مواقع التواصل الاجتماعي المهمّة.وحصد تطبيق انستغرام 27 بالمئة من أصوات المراهقين مقارنة مع 33 بالمئة العام الفائت.وقال أحد العاملين في هذه الدراسة إنّهم توقعوا أن يتخطي سنات شات موقع تويتر بين المراهقين لكنهم لم يتوقعوا أبداً أن يتخطى تطبيق انستغرام.