بالصور: الأميرة كايت ميدلتون لم تغير حذاءها منذ 10سنوات







وارتدت كيت (34 عاماً) الحذاء الطويل خلال نزهةٍ طويلةٍ برفقة زوجها الأمير ويليام في جبال بوتان وهو من تصميم Penelope Chilvers وتحتفظ به منذ أكثر من 10 سنوات.



وشوهدت كيت للمرّة الأولى وهي ترتدي هذا الحذاء في العام 2004 أمام قصر بلينهايم حين بدأت الأقاويل تنتشر عن علاقةٍ تجمعها بالأمير أثناء دراستهما سوياً في الجامعة.

















في زيارتها الحاليّة إلى "بوتان"زيارتها الحاليّة إلى "بوتان"، حرصت دوقة كامبدريج كيت ميدلتون على ارتداء الحذاء الشتوي الذي تحتفظ به منذ أكثر من عقد!وارتدت كيت (34 عاماً) الحذاء الطويل خلال نزهةٍ طويلةٍ برفقة زوجها الأمير ويليام في جبال بوتان وهو من تصميم Penelope Chilvers وتحتفظ به منذ أكثر من 10 سنوات.وشوهدت كيت للمرّة الأولى وهي ترتدي هذا الحذاء في العام 2004 أمام قصر بلينهايم حين بدأت الأقاويل تنتشر عن علاقةٍ تجمعها بالأمير أثناء دراستهما سوياً في الجامعة.

