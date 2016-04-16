رونالدو يستغل ضياع ميسي ويقترب من الكرة الذهبية السبت 16 نيسان 2016 | 18:57 ابرز ما في هذا الخبر غاب ميسي عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الاصابة في لقاء لاس بالماس في الليغا موجود أيضاً في: رياضة



وغاب ميسي عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الاصابة في لقاء لاس بالماس في الليغا كما عانى لقرابة الخمس مباريات في الفترة الماضية من تراجع كبير في الأداء وغياب الأهداف.



وذكرت تقارير شبكة "إيكو داريو" أن ميسي يعاني من مشاكل عضلية كانت سبب سفره لعرض نفسه على طبيب في إيطاليا في الفترة الماضية.



واستغل كريستيانو رونالدو توقف ماكينة ميسي التهديفية هذا الموسم ليصبح بدون منافس على لقب الكرة الذهبية بالأخص في ظل تراجع مستوى الثنائي لويس سواريز ونيمار في الأمتار الأخيرة والحاسمة من الموسم الحالي.



وتمكن رونالدو من الاستفادة من ضياع الـMSN في الفترة الماضية ليصبح الهداف الأول لليغا الإسبانية برصيد30 هدفا بفارق أربعة أهداف عن لويس سواريز وثمانية أهداف عن ليونيل ميسي وتسعة أهداف عن الثنائي كريم بنزيمة ونيمار.



وتشير التقارير الى أن رونالدو مرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته الكروية وذلك في عام2016 الحالي وهي الجائزة التي حققها في أعوام 2008 و2013 و2014 بينما حقق ليونيل ميسي خمس مرات 2009، 2010، 2011، و2012 و2015.



ولاشك أن بطولات كأس الأمم الأوروبية وأولمبياد ريو دي جانييرو وكوبا أميركا قد تلعب دورا في تحديد الفائز بالمسابقة لعام 2016 وذلك بجانب بطولة دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي حيث يمكن تغير المعطيات بشكل كبير في الأمتار الأخيرة المتبقية من الموسم الحالي في مختلف المسابقات.



ويمتلك رونالدو 30 هدفا من أصل91 لريال مدريد أي نسبة33% من أهداف الفريق في الليغا هذا الموسم كما انه أكثر من يسدد في الليغا برصيد 6.3 تسديدات في كل لقاء.



ويعد رونالدو ثاني صانعي الأهداف في الليغا هذا الموسم برصيد 11 تمريرة حاسمة خلف الثنائي لويس سواريز وكوكي وكل منهما 12 تمريرة حاسمة بينما الثنائي بيل وميسي بعشرة تمريرات حاسمة.



وإلى دوري الأبطال هناك تفوق كبير لرونالدو في الجانب التهديفي حيث سجل 16 هدفا ضعف ما سجله وصيفه روبيرت ليفاندوفيسكي صاحب الأهداف الثمانية وكذلك توماس مولر ولويس سواريز بينما سجل ليونيل ميسي وأنتوان غريزمان ستة أهداف.



ويمتلك رونالدو 16 هدفا من أصل 26 لريال مدريد أوروبيا هذا الموسم أي 62% من أهداف فريقه الذي تأهل لدور نصف النهائي من المسابقة بينما ميسي ورفاقه أصبحوا رسميا خارج البطولة عقب التعثر في فيسنتي كالديرون مساء الأربعاء الماضي.



وسجل رونالدو 16 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم تماما مثلما سجل منافسه المقبل في البطولة مانشستر سيتي وأحرز رونالدو هاتريك في شباك فولفسبورج الألماني وهو الهاتريك الذي يساوي 8.5 مليون يورو من بينها 7 ملايين يورو جائزة الوصول لنصف النهائي و1.5 مليون يورو مكافآة الفوز.



وتشير الأرقام اللى أنه لا يوجد أي لاعب طوال تاريخ دوري أبطال أوروبا سجل أهدافًا في الأدوار الإقصائية أكثر من كريستيانو رونالدو (44 هدف) وأن اللاعب هو الوحيد الذي استطاع تسجيل +15 هدفا في دوري الأبطال الأوروبي لموسمين على التوالي كما انه أول لاعب يسجل 3 هاتريك في البطولة في موسم واحد.



ورفع رونالدو رصيده في دوري الأبطال إلى 93 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة كما وصل الى37 هاتريك منذ وصوله إلى ريال مدريد ويتساوي مع ميسي برصيد 5 هاتريك لكل منهما كأكثر من سجل هاتريك في تاريخ دوري الأبطال.



وتحول رونالدو إلى هداف القرن 21 بتسجيله 537 هدفا في مختلف المسابقات حيث سجل 78 هدفاً في اخر 73 مباراة بدوري ابطال اوروبا.





يبدو أن صراع الكرة الذهبية بين البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو لن يتواجد في الموسم الحالي حيث أعلن ليونيل ميسي استسلامه بشدة في الموسم الحالي.وغاب ميسي عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الاصابة في لقاء لاس بالماس في الليغا كما عانى لقرابة الخمس مباريات في الفترة الماضية من تراجع كبير في الأداء وغياب الأهداف.وذكرت تقارير شبكة "إيكو داريو" أن ميسي يعاني من مشاكل عضلية كانت سبب سفره لعرض نفسه على طبيب في إيطاليا في الفترة الماضية.واستغل كريستيانو رونالدو توقف ماكينة ميسي التهديفية هذا الموسم ليصبح بدون منافس على لقب الكرة الذهبية بالأخص في ظل تراجع مستوى الثنائي لويس سواريز ونيمار في الأمتار الأخيرة والحاسمة من الموسم الحالي.وتمكن رونالدو من الاستفادة من ضياع الـMSN في الفترة الماضية ليصبح الهداف الأول لليغا الإسبانية برصيد30 هدفا بفارق أربعة أهداف عن لويس سواريز وثمانية أهداف عن ليونيل ميسي وتسعة أهداف عن الثنائي كريم بنزيمة ونيمار.وتشير التقارير الى أن رونالدو مرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته الكروية وذلك في عام2016 الحالي وهي الجائزة التي حققها في أعوام 2008 و2013 و2014 بينما حقق ليونيل ميسي خمس مرات 2009، 2010، 2011، و2012 و2015.ولاشك أن بطولات كأس الأمم الأوروبية وأولمبياد ريو دي جانييرو وكوبا أميركا قد تلعب دورا في تحديد الفائز بالمسابقة لعام 2016 وذلك بجانب بطولة دوري الأبطال الأوروبي في الموسم الحالي حيث يمكن تغير المعطيات بشكل كبير في الأمتار الأخيرة المتبقية من الموسم الحالي في مختلف المسابقات.ويمتلك رونالدو 30 هدفا من أصل91 لريال مدريد أي نسبة33% من أهداف الفريق في الليغا هذا الموسم كما انه أكثر من يسدد في الليغا برصيد 6.3 تسديدات في كل لقاء.ويعد رونالدو ثاني صانعي الأهداف في الليغا هذا الموسم برصيد 11 تمريرة حاسمة خلف الثنائي لويس سواريز وكوكي وكل منهما 12 تمريرة حاسمة بينما الثنائي بيل وميسي بعشرة تمريرات حاسمة.وإلى دوري الأبطال هناك تفوق كبير لرونالدو في الجانب التهديفي حيث سجل 16 هدفا ضعف ما سجله وصيفه روبيرت ليفاندوفيسكي صاحب الأهداف الثمانية وكذلك توماس مولر ولويس سواريز بينما سجل ليونيل ميسي وأنتوان غريزمان ستة أهداف.ويمتلك رونالدو 16 هدفا من أصل 26 لريال مدريد أوروبيا هذا الموسم أي 62% من أهداف فريقه الذي تأهل لدور نصف النهائي من المسابقة بينما ميسي ورفاقه أصبحوا رسميا خارج البطولة عقب التعثر في فيسنتي كالديرون مساء الأربعاء الماضي.وسجل رونالدو 16 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم تماما مثلما سجل منافسه المقبل في البطولة مانشستر سيتي وأحرز رونالدو هاتريك في شباك فولفسبورج الألماني وهو الهاتريك الذي يساوي 8.5 مليون يورو من بينها 7 ملايين يورو جائزة الوصول لنصف النهائي و1.5 مليون يورو مكافآة الفوز.وتشير الأرقام اللى أنه لا يوجد أي لاعب طوال تاريخ دوري أبطال أوروبا سجل أهدافًا في الأدوار الإقصائية أكثر من كريستيانو رونالدو (44 هدف) وأن اللاعب هو الوحيد الذي استطاع تسجيل +15 هدفا في دوري الأبطال الأوروبي لموسمين على التوالي كما انه أول لاعب يسجل 3 هاتريك في البطولة في موسم واحد.ورفع رونالدو رصيده في دوري الأبطال إلى 93 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة كما وصل الى37 هاتريك منذ وصوله إلى ريال مدريد ويتساوي مع ميسي برصيد 5 هاتريك لكل منهما كأكثر من سجل هاتريك في تاريخ دوري الأبطال.وتحول رونالدو إلى هداف القرن 21 بتسجيله 537 هدفا في مختلف المسابقات حيث سجل 78 هدفاً في اخر 73 مباراة بدوري ابطال اوروبا. (Eurosport) المقالات ذات الصلة اتحاد الكرة ينفي إقالة كوركيس ويكشف عن... ميسي....وسر "المكالمة... ميسي ينقذ برشلونة من كمين... بيكيه: رحيل ميسي سيكون مثل وفاة والدي تخفيض إيقاف شارابوفا من عامين إلى 15... اتحاد الكرة متمسك بشنيشل لحين انتهاء...