Printed from www.AlQurtas.com
بالوثائق- النائب حنان الفتلاوي تكشف أسماء النواب الذين وقعوا على اقالة الرؤساء ثمّ انسحبوا... وليعرف الشعب من معه ومن عليه!
16 Apr,2016
أكّدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ضرورة أن "يعرف الشعب من معه ومن عليه".
وأوضحت أنّ "عدد الذين وقعوا معنا على اقالة الرئاسات ١٨٤ نائب مرفقة ادناه قوائم باسماءالموقعين قبل الانسحاب"، وأضافت فتلاوي: "أما الموقعين الذين انسحبوا او لم يدخلوا القاعة" فهم كل من:
١-هناء اصغر البياتي ٢-عامر الفايز ٣-رزاق الحيدر ٤-طلال الزوبعي ٥-سهام الموسوي ٦-ريناس جانو ٧-ايمان العبيدي ٨-عهود الفضلي
٩-احمد المشهداني ١٠-شيركو ميرزا محمد ١١-فريد الشعلان ١٢شوان الداودي ١٣-هدى سجاد ١٤-قاسم العبودي ١٥-شاخوان عبدالله
١٦-سعدون الدليمي ١٧-سبهان السعدون ١٨-منال المسلماوي ١٩-عزالدين الدولة ٢٠-رزاق محيبس عجيمي ٢١-ريزان دلير ٢٢-سالم العيساوي
٢٣-صلاح الجبوري ٢٤- ناهدة الدايني ٢٥- محمد تميم محمد ٢٦- منى قاسم