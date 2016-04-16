بالوثائق- النائب حنان الفتلاوي تكشف أسماء النواب الذين وقعوا على اقالة الرؤساء ثمّ انسحبوا... وليعرف الشعب من معه ومن عليه!



وأوضحت أنّ "عدد الذين وقعوا معنا على اقالة الرئاسات ١٨٤ نائب مرفقة ادناه قوائم باسماءالموقعين قبل الانسحاب"، وأضافت فتلاوي: "أما الموقعين الذين انسحبوا او لم يدخلوا القاعة" فهم كل من:



١-هناء اصغر البياتي ٢-عامر الفايز ٣-رزاق الحيدر ٤-طلال الزوبعي ٥-سهام الموسوي ٦-ريناس جانو ٧-ايمان العبيدي ٨-عهود الفضلي



٩-احمد المشهداني ١٠-شيركو ميرزا محمد ١١-فريد الشعلان ١٢شوان الداودي ١٣-هدى سجاد ١٤-قاسم العبودي ١٥-شاخوان عبدالله



١٦-سعدون الدليمي ١٧-سبهان السعدون ١٨-منال المسلماوي ١٩-عزالدين الدولة ٢٠-رزاق محيبس عجيمي ٢١-ريزان دلير ٢٢-سالم العيساوي



٢٣-صلاح الجبوري ٢٤- ناهدة الدايني ٢٥- محمد تميم محمد ٢٦- منى قاسم











































أكّدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ضرورة أن "يعرف الشعب من معه ومن عليه".وأوضحت أنّ "عدد الذين وقعوا معنا على اقالة الرئاسات ١٨٤ نائب مرفقة ادناه قوائم باسماءالموقعين قبل الانسحاب"، وأضافت فتلاوي: "أما الموقعين الذين انسحبوا او لم يدخلوا القاعة" فهم كل من:١-هناء اصغر البياتي٢-عامر الفايز٣-رزاق الحيدر٤-طلال الزوبعي٥-سهام الموسوي٦-ريناس جانو٧-ايمان العبيدي٨-عهود الفضلي٩-احمد المشهداني١٠-شيركو ميرزا محمد١١-فريد الشعلان١٢شوان الداودي١٣-هدى سجاد١٤-قاسم العبودي١٥-شاخوان عبدالله١٦-سعدون الدليمي١٧-سبهان السعدون١٨-منال المسلماوي١٩-عزالدين الدولة٢٠-رزاق محيبس عجيمي٢١-ريزان دلير٢٢-سالم العيساوي٢٣-صلاح الجبوري٢٤- ناهدة الدايني٢٥- محمد تميم محمد٢٦- منى قاسم