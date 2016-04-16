عصائب أهل الحق تحذّر من نوايا بعض النواب المعتصمين

نبهت عصائب أهل الحق النواب المعتصمين أن "لايسمحوا للبعض بركوب الموجة لتصفية حسابات او تبني حلول ظاهرها وعنوانها مصلحة الدولة وواقعها تثبيت مصالح الاحزاب والكتل او الزعامات الإقطاعية"، مؤكّدة دعمها "لاي خطوة اصلاحية حقيقية يقومون بها".





وقالت العصائب في بيان صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الاسلامية:



استمراراً لموقفنا الثابت في المطالبة بالاصلاح الحقيقي والجوهري الشامل والذي يهدف الى تخليص شعبنا المظلوم الصابر من المعاناة والحرمان وفقدان الأمن والامان وتفاقم الاسى والمرارة التي عاشها العراقيون طوال السنوات الماضية من عمر العملية السياسية بسبب نظام برلماني يقوم على أساس المحاصصة او التوافق او الشراكة مما أنتج زعامات إقطاعية سياسية وأحزاب متمسكة بمنافعها وتقدم مصالحها على مصلحة الوطن العليا حتى وصل الظلم والاجحاف بالشعب العراقي الى مراحل تجاوزت كل الحدود".

وما حصل هذه الايام من تطور باعتصام أغلب أعضاء البرلمان تحت قبته الا شاهدا لما وصلنا اليه من احتقان وتعقيد في المشهد السياسي".

مع اعتقادنا باختلاف النوايا والدوافع للمعتصمين الا انها قطعا تضم اصواتا صادقة تنشد الإصلاح وتريد محاربة الفساد وانهاء قيود المحاصصة التي كبلت البلد واوصلته الى هذا الحال"



أننا ننبه إخواننا النواب المعتصمين لأجل الاصلاح . إن لايسمحوا للبعض بركوب الموجة لتصفية حسابات او تبني حلول ظاهرها وعنوانها مصلحة الدولة وواقعها تثبيت مصالح الاحزاب والكتل او الزعامات الإقطاعية. و نؤكد دعمنا لاي خطوة اصلاحية حقيقية يقومون بها ونذكر بما ورد في مبادرتنا التي اطلقناها قبل ايام واسميناها ( المبادرة الدستورية للاصلاح ) لضرورة ملاحظة الدستور في اي خطوة او مشروع اصلاحي، كذلك ضرووة ملاخظة ان تغيير الاشخاص بمعزل عن الابتعاد عن المحاصصة او التوافق لن يعدو كونه محاولات ترقيعية لن تحقق الاصلاح الحقيقي الذي يطمح له ابناء شعبنا.

كما نؤكد ان الإصلاح لا يتوقف بتغيير الرئاسات فقط وإنما يحتاج الى مواصلة الجهد والعمل الدؤوب ونكران الذات من خلال اعادة النظر في طريقة إدارة الدولة للحفاظ على هيبتها وسيادتها وتشريع القوانين التى تحفظ الحياة الكريمة للمواطن العراقي مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي شرع في المادة ٣٠ من الدستور التي لو طبقت حقيقة لما بقي فقر وجوع في العراق، وكذلك اعادة النظر بمفوضية الانتخابات التي اختير اعضائها بارادة رؤساء الكتل والاحزاب الذين تقاسموها ليستمروا في التاثير على نتائج الانتخابات في المستقبل وبالتالي يضمنون بقائهم الى ما لا نهاية، وكذلك تشريع قانون انتخابات يضمن الحفاظ على ارادة الناخب وليس مصلحة الكتل الكبيرة والاقطاعيات السياسية .



ختاماً كلنا امل باستمرار وزيادة حالة الوعي لدى ابناء شعبنا وان يبقى صوتهم صادحاعالياً وموقفهم شجاعاً جسورا ونحن من ناحيتنا في المقاومة الاسلامية عصائب اهل الحق نعلن عن وقوفنا ودعمنا الكامل مع كل الاصوات والمواقف السياسية الإصلاحية الصادقة التي تهدف الى تحقيق مطاليب شعبنا الصابر .

والله ولي التوفيق.