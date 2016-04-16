الاعلام الحربي: استمرار التصدي لداعش في نينوى والموصل



وأوضحت الخلية أنّ عملية التصدّي تمّت بمختلف الأسلحة وتمّ تكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات.



وفي قيادة عمليات تحرير نينوى، تمّ رصد تجمع لعصابات داعش الارهابية في قرية الحاج علي جنوب الموصل. وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تم توجيه ضربة جوية أسفرت عن تدمير أربعة عجلات مفخخة وقتل أكثر من ٣٠ ارهابي بينهم مايسمى "بقائد جيش العسرة" الارهابي المدعو عماد خالد عفر.



قيادة عمليات تحرير نينوى، أعنت أنّه وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، وجه طيران التحالف الدولي ضربات نوعيه دمرت 4 منصات لإطلاق الصواريخ وعدد من الزوارق التي كانت تستخدمها عصابات داعش لنقل الأسلحة عبر نهر دجلة من جنوب الموصل باتجاه مخمور.

أعلنت خلية الاعلام الحربي أنّ الفرقة 15 ضمن قاطع قيادة عمليات تحرير نينوى تصدّت لمحاولة تعرض فاشلة لعصابات داعش الارهابية صباح هذا اليوم.وأوضحت الخلية أنّ عملية التصدّي تمّت بمختلف الأسلحة وتمّ تكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات.وفي قيادة عمليات تحرير نينوى، تمّ رصد تجمع لعصابات داعش الارهابية في قرية الحاج علي جنوب الموصل. وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تم توجيه ضربة جوية أسفرت عن تدمير أربعة عجلات مفخخة وقتل أكثر من ٣٠ ارهابي بينهم مايسمى "بقائد جيش العسرة" الارهابي المدعو عماد خالد عفر.قيادة عمليات تحرير نينوى، أعنت أنّه وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، وجه طيران التحالف الدولي ضربات نوعيه دمرت 4 منصات لإطلاق الصواريخ وعدد من الزوارق التي كانت تستخدمها عصابات داعش لنقل الأسلحة عبر نهر دجلة من جنوب الموصل باتجاه مخمور.

