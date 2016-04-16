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عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"هنا بغداد": نرفض الاملاءات بشأن ترشيح وزراء كرد في الكابينة الوزارية الجديدة
16 Apr,2016
أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي أنّ "وفدا سياسيا من الكتل الكردستانية سيبحث مع الحكومة الاتحادية المشاكل السياسية بين الطرفين فضلا عن عرض موضوع الاستفتاء بشأن استقلال الاقليم"، مضيفا: "سنتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن تمثيل الكرد في الكابينة الوزارية الجديدة".
وفي حديث لـ"هنا بغداد" قل المندلاوي: "نرفض الاملاءات بشأن ترشيح وزراء كرد في الكابينة الوزارية الجديدة".