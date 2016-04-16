مقتل شرطي بحريني وإصابة آخرَين بعد القاء قنابل حارقة على دوريتهم





ووصفت وزارة الداخلية البحرينية الحادثة، في بيان لها على حسابها عبر "تويتر"، بـ"العمل الإرهابي" الذي تمثل في إلقاء قنابل حارقة على دورية أمنية أثناء أدائها للواجب بقرية كرباباد.



وأضافت: "الهجوم أسفر عن استشهاد شرطي، وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة"، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها للتحقيق في من يقف خلف الهجوم.

قُتل رجل أمن بحريني وأصيب اثنان آخران بجروح اليوم، في هجوم استهدف دوريتهم الأمنية أثناء أداء مهامها، شمالي البلاد.ووصفت وزارة الداخلية البحرينية الحادثة، في بيان لها على حسابها عبر "تويتر"، بـ"العمل الإرهابي" الذي تمثل في إلقاء قنابل حارقة على دورية أمنية أثناء أدائها للواجب بقرية كرباباد.وأضافت: "الهجوم أسفر عن استشهاد شرطي، وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة"، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها للتحقيق في من يقف خلف الهجوم.

