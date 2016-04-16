البابا فرنسيس للمهاجرين في ليسبوس: "لستم وحدكم"... وهل سيصطحب معه لاجئين الى الفاتيكان؟

دعا البابا فرنسيس نحو ثلاثة الاف مهاجر عالقين في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليوناني، الى "ألا يفقدوا الامل"، مؤكدا لهم "انهم ليسوا وحدهم". كما حض العالم على التعامل معهم بطريقة "تليق بالكرامة".



واعرب البابا عن رغبته في أن "يصطحب معه الى الفاتيكان لاجئين وصلوا الى جزيرة ليسبوس اليونانية"، وفق ما أفادت الهيئة اليونانية لتنسيقية سياسة الهجرة.



وينتمي هؤلاء اللاجئون الى مجموعات ضعيفة وصلوا الى ليسبوس قبل البدء بتطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا الذي يفتح الطريق لاعادة واصلين الى تركيا.



وذكرت شبكة "اي ار تي" التلفزيونية ان "البابا سيصطحب معه ثلات عائلات تقيم في مخيم كارا تيبي المفتوح وقد اختيرت بالقرعة".



وكان البابا فرنسيس وصل الى جزيرة ليسبوس اليونانية في زيارة تستغرق بضع ساعات من أجل توجيه رسالة تضامن مع المهاجرين الى أوروبا. ثمّ انتقل بحافلة صغيرة الى مركز موريا لتسجيل اللاجئين، المخيم الواقع وسط تلال ويضم نحو ثلاثة آلاف مهاجر يقيمون في ظروف سيئة، كما ذكرت المنظمات الانسانية التي تعمل هناك.