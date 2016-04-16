مقتل 23 مسلّحاً من "العمّال الكردستاني" باشتباكات مع الجيش التركي





وذكرت مصادر أمنيّة أنّ مقاتلات وطائرات هليكوبتر هجوميّة أطلقت نيرانها على منطقة غابات جبليّة في إقليم تونغلي شرق البلاد، بعد أن رصدت طائرات من دون طيّار تابعة للجيش مجموعة من نحو 20 مقاتلاً من حزب "العمّال الكردستاني" هناك.



وأشار بيان القوّات المسلّحة إلى أنّ ثلاثة من المسلّحين قُتلوا في الضربات الجوّية.

قتلت القوّات المسلّحة التركيّة 23 عنصراً من مقاتلي حزب "العمّال الكردستاني" في أحدث اشتباكات في شرق البلاد، ومن بين القتلى ثلاثة سقطوا إثر ضربة جوّية.وذكرت مصادر أمنيّة أنّ مقاتلات وطائرات هليكوبتر هجوميّة أطلقت نيرانها على منطقة غابات جبليّة في إقليم تونغلي شرق البلاد، بعد أن رصدت طائرات من دون طيّار تابعة للجيش مجموعة من نحو 20 مقاتلاً من حزب "العمّال الكردستاني" هناك.وأشار بيان القوّات المسلّحة إلى أنّ ثلاثة من المسلّحين قُتلوا في الضربات الجوّية.

