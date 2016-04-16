موغريني من طهران: الاتحاد الأوروبي سيتابع بازالة العقبات من أمام تنفيذ الإتفاق النووي





وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في العاصمة الايرانية طهران، قالت موغريني: "أؤكد باسم الشعوب الأوروبية أن التعاون مستمر مع ايران"، مضيفة: "بات لدينا تعاون جديد ومختلف مع ايران وسنقوم بتنفيذ تعهداتنا والتزاماتنا كما التزمت ايران بتعهداتها".



ولفتت الى اننا سنتابع في ازالة العقبات والتحديات من أمام تنفيذ الإتفاق النووي والحوار اليوم كان بناء وسيستمر، معلنة اننا سندعم إنضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الإقتصادية والسياحية العالمية.

لفتت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الى أن "ايران أبدت تعاونها معنا في مجالات مختلفة وحتى في الحوار السياسي بما يتعلق بالقضايا الدولية.وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في العاصمة الايرانية طهران، قالت موغريني: "أؤكد باسم الشعوب الأوروبية أن التعاون مستمر مع ايران"، مضيفة: "بات لدينا تعاون جديد ومختلف مع ايران وسنقوم بتنفيذ تعهداتنا والتزاماتنا كما التزمت ايران بتعهداتها".ولفتت الى اننا سنتابع في ازالة العقبات والتحديات من أمام تنفيذ الإتفاق النووي والحوار اليوم كان بناء وسيستمر، معلنة اننا سندعم إنضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الإقتصادية والسياحية العالمية.

