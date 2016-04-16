من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

موغريني من طهران: الاتحاد الأوروبي سيتابع بازالة العقبات من أمام تنفيذ الإتفاق النووي

السبت 16 نيسان 2016
| 21:23
 
موغريني من طهران: الاتحاد الأوروبي سيتابع بازالة العقبات من أمام تنفيذ الإتفاق النووي
ابرز ما في هذا الخبر

بات لدينا تعاون جديد ومختلف مع ايران وسنقوم بتنفيذ تعهداتنا والتزاماتنا كما التزمت ايران بتعهداتها
موجود أيضاً في:
لفتت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الى أن "ايران أبدت تعاونها معنا في مجالات مختلفة وحتى في الحوار السياسي بما يتعلق بالقضايا الدولية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في العاصمة الايرانية طهران، قالت موغريني: "أؤكد باسم الشعوب الأوروبية أن التعاون مستمر مع ايران"، مضيفة: "بات لدينا تعاون جديد ومختلف مع ايران وسنقوم بتنفيذ تعهداتنا والتزاماتنا كما التزمت ايران بتعهداتها".

ولفتت الى اننا سنتابع في ازالة العقبات والتحديات من أمام تنفيذ الإتفاق النووي والحوار اليوم كان بناء وسيستمر، معلنة اننا سندعم إنضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الإقتصادية والسياحية العالمية.
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني