نائب عن تحالف القوى العراقية لـ"حوار التاسعة": سليم الجبوري تلاعب بالكابينة الوزارية التي قدمتها الكتل السياسية



وأوضح أنّ "اقالة هيئة رئاسة البرلمان تمت بطريقة قانونية ودستورية"، مؤكّدا أنّ "رئاسة البرلمان كانت اقطاعية لحزب بعينه"، ومذكّرا بأنّ "سليم الجبوري خالف الدستور بالموافقة على انتخاب نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة".

وفي حلقة بعنوان "نواب العراق: صراع اصلاح أم واقع"، من برنامج "حوار التاسعة" الذي يعرض عبر قناة "هنا بغداد"، أكّد اللويزي أنّ "ضغوطات مختلفة تمارس على النواب المعتصمين"، لافتا الى أنّ "هناك وساطات للحيلولة دون المضي باقالة الرئاسات الثلاث".

ورأى اللويزي أنّ "الاعتصامات البرلمانية أعادت شيئا من الهيبة لمجلس النواب"، لافتا الى أنّ "جميع الأحزاب لا تحمي مصالح مكوناتها"، ومضيفا: "نأمل أن ينال شرف حضور الجلسة المقبلة أكبر عدد من النواب".

وعن الوثيقة التي أصدرها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم بعنوان "وثيقة الشعب"، قال اللويزي انّ "الصدر دعم النواب المعتصمين وانتقد الرئاسات الثلاث".





وذكّر المالكي بأنّ "العملية السياسية صبّت بمصلحة الأحزاب على مدى 13 عاما"، مؤكّدا: "اتخذنا خطوة صحيحة ولن نتراجع عنها".

وأردف المالكي: "سنفتح باب جهنم على المدافعين عن المحاصصة".





أوغلو أوضح أنّ "جلسة اليوم مكتملة النصاب وأجلناها احتراما لرغبة بعض الكتل لالتحاق أعضائها"، مردفا: "ندقق بشكل يومي عدد النواب المعتصمين الثابتين على موقفهم".



















































اعتبر النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي أنّ "الكتل السياسية ابتزت العبادي للقبول بكابينة وزارية جديدة"، متهما "سليم الجبوري بالتلاعب بالكابينة الوزارية التي قدمتها الكتل السياسية"، ومشيرا الى أنّ "سليم الجبوري يدافع عن مصالح حزبية ضيقة".وأوضح أنّ "اقالة هيئة رئاسة البرلمان تمت بطريقة قانونية ودستورية"، مؤكّدا أنّ "رئاسة البرلمان كانت اقطاعية لحزب بعينه"، ومذكّرا بأنّ "سليم الجبوري خالف الدستور بالموافقة على انتخاب نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة".وفي حلقة بعنوان "نواب العراق: صراع اصلاح أم واقع"، من برنامج "حوار التاسعة" الذي يعرض عبر قناة "هنا بغداد"، أكّد اللويزي أنّ "ضغوطات مختلفة تمارس على النواب المعتصمين"، لافتا الى أنّ "هناك وساطات للحيلولة دون المضي باقالة الرئاسات الثلاث".ورأى اللويزي أنّ "الاعتصامات البرلمانية أعادت شيئا من الهيبة لمجلس النواب"، لافتا الى أنّ "جميع الأحزاب لا تحمي مصالح مكوناتها"، ومضيفا: "نأمل أن ينال شرف حضور الجلسة المقبلة أكبر عدد من النواب".وعن الوثيقة التي أصدرها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم بعنوان "وثيقة الشعب"، قال اللويزي انّ "الصدر دعم النواب المعتصمين وانتقد الرئاسات الثلاث".وذكّر المالكي بأنّ "العملية السياسية صبّت بمصلحة الأحزاب على مدى 13 عاما"، مؤكّدا: "اتخذنا خطوة صحيحة ولن نتراجع عنها".وأردف المالكي: "سنفتح باب جهنم على المدافعين عن المحاصصة".أوغلو أوضح أنّ "جلسة اليوم مكتملة النصاب وأجلناها احتراما لرغبة بعض الكتل لالتحاق أعضائها"، مردفا: "ندقق بشكل يومي عدد النواب المعتصمين الثابتين على موقفهم".