وفد أممي يدخل داريا لأول مرة منذ حصارها

دخل وفد أممي إلى داريا، جنوب غرب دمشق لتفقد الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة منذ عام 2012.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نشطاء أن وفدا أمميا بقيادة خولة مطر، ممثلة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، دخل داريا بعد الحصول على تصريح من الحكومة السورية.



يذكر أن الحكومة السورية كانت قد منعت الوفود الأممية من دخول بعض المناطق التي يحاصرها الجيش رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ نهاية شباط.



ويعيش في المدينة نحو ثمانية آلاف مدني، وسط أوضاع إنسانية متردية، خصوصا بعد فصل المدينة عن جارتها معضمية الشام، وقطع طريق إمدادها الغذائي والطبي. وتفتح هذه الزيارة التفقدية الطريق لإدخال المواد الغذائية والطبية في القريب العاجل للمدنيين.