روحاني وأردوغان: متفقان على وحدة العراق وسوريا ومواضيع أخرى السبت 16 نيسان 2016 | 22:42 ابرز ما في هذا الخبر وجدنا توافقاً في الرأي لدى الجانب الايراني في هذا الامر ونسعى الى النزول بنقاط الخلاف بيننا والتركيز على المشتركات موجود أيضاً في: أخبار إقليمية



وفي ما شدد أردوغان على الوحدة السياسية لكل من العراق وسوريا، قال: "وجدنا توافقاً في الرأي لدى الجانب الايراني في هذا الامر ونسعى الى النزول بنقاط الخلاف بيننا والتركيز على المشتركات وكلما تصرفنا كذلك فإننا نستطيع ان نحل مشاكل المنطقة بأنفسنا من دون ان نحتاج الى حل خارجي وبذلك نتمكن من الوصول الى نتيجة جيدة"، مشيرا الى الى "الحاجة لتعاون دولي من أجل عدم التسامح مع أي تنظيم ارهابي دون تمييز بينهم".





من جهته، أوضح روحاني أنّه "في زيارتنا الى تركيا وتشكل الاجتماع الثالث للتعاون الاستراتيجي الذي تم تأسيسه قررنا ان نرتقي بمستوى العلاقات التجارة فالإقتصاد الإيراني والتركي مكملان لبعضهما"، مضيفا: "في ظل الظروف العالمية لم نتمكن من احقاق تلك الخطوة وبعد الغاء الحظر عن ايران وتحقيق الاتفاق النووي تمكنا من تحقيق هذا الأمر واليوم نسعى الى رفع حجم التبادل الإقتصادي بيننا الى 30 مليار دولار سنويا".

وأشار الى "اننا نريد ان تكون العلاقات المصرفية فيما أفضل مما هي عليه الآن"، مؤكداً "أننا قررنا ان نرتقي بمستوى العلاقة بين هذه البنوك والمصارف التركية والإيرانية كما نسعى لتعزيز التعاون الجامعي التي يمكن أن تؤثر في سوق الاستثمار مستقبلا".

كما لفت روحاني الى ان القضية الأخرى هي قضية التعاون الجمركي بين الجانبين التركي والإيراني، مشيراً الى انه "كان من المقرر ان نقدم ممثلين مطلقي الصلاحيات من الجانبين لتذليل العقبات الجمركية أمام التبادل".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني حسن روحاني بعد محادثاتهما في أنقرة: "اتفقنا على أن تأجيج المشاكل والنعرات المذهبية لن تحل المشكلة، إنما ستزيد من تعميقها، فعلينا التأكيد على الامر المشترك بيننا وهو الاسلام".وفي ما شدد أردوغان على الوحدة السياسية لكل من العراق وسوريا، قال: "وجدنا توافقاً في الرأي لدى الجانب الايراني في هذا الامر ونسعى الى النزول بنقاط الخلاف بيننا والتركيز على المشتركات وكلما تصرفنا كذلك فإننا نستطيع ان نحل مشاكل المنطقة بأنفسنا من دون ان نحتاج الى حل خارجي وبذلك نتمكن من الوصول الى نتيجة جيدة"، مشيرا الى الى "الحاجة لتعاون دولي من أجل عدم التسامح مع أي تنظيم ارهابي دون تمييز بينهم".من جهته، أوضح روحاني أنّه "في زيارتنا الى تركيا وتشكل الاجتماع الثالث للتعاون الاستراتيجي الذي تم تأسيسه قررنا ان نرتقي بمستوى العلاقات التجارة فالإقتصاد الإيراني والتركي مكملان لبعضهما"، مضيفا: "في ظل الظروف العالمية لم نتمكن من احقاق تلك الخطوة وبعد الغاء الحظر عن ايران وتحقيق الاتفاق النووي تمكنا من تحقيق هذا الأمر واليوم نسعى الى رفع حجم التبادل الإقتصادي بيننا الى 30 مليار دولار سنويا".وأشار الى "اننا نريد ان تكون العلاقات المصرفية فيما أفضل مما هي عليه الآن"، مؤكداً "أننا قررنا ان نرتقي بمستوى العلاقة بين هذه البنوك والمصارف التركية والإيرانية كما نسعى لتعزيز التعاون الجامعي التي يمكن أن تؤثر في سوق الاستثمار مستقبلا".كما لفت روحاني الى ان القضية الأخرى هي قضية التعاون الجمركي بين الجانبين التركي والإيراني، مشيراً الى انه "كان من المقرر ان نقدم ممثلين مطلقي الصلاحيات من الجانبين لتذليل العقبات الجمركية أمام التبادل".

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