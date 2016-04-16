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عبد العظيم عجمان لـ"هنا بغداد": ليس لي علاقة سياسية بالحزب الاسلامي منذ مدة... وأحمل الجبوري مسؤولية ما يجري في البرلمان

السبت 16 نيسان 2016
| 23:30
 
عبد العظيم عجمان لـ"هنا بغداد": ليس لي علاقة سياسية بالحزب الاسلامي منذ مدة... وأحمل الجبوري مسؤولية ما يجري في البرلمان
ابرز ما في هذا الخبر

جميع البرلمانيين رفعوا رؤوسهم من خلال الاعتصام داخل مجلس النواب

المنهج السياسي أثبت فشله منذ 2003

الوزراء يسرقون والنواب يتهمون
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أوضح النائب عن ائتلاف العراق عبد العظيم عجمان أن "ليس له علاقة سياسية بالحزب الاسلامي منذ مدة طويلة"، لافتا الى أنّ "جميع البرلمانيين رفعوا رؤوسهم من خلال الاعتصام داخل مجلس النواب".
عجمان في حديث لـ"هنا بغداد"، ذكّر بأنّ "البرلمان منذ سنتين لم يتمكن من محاسبة المفسدين بسبب التحزب"، معتبرا أنّ "المنهج السياسي أثبت فشله منذ 2003"، ومشددا على أنّه "يجب محاسبة المفسدين منذ 2003 الى يومنا هذا".
وأضاف عجمان: "لا علاقة لنا بأي املاءات خارجية"، معتبرا أنّ  "سليم الجبوري اعتمد على القوى الخارجية في بقائه"، ومحملا الجبوري "مسؤولية ما يجري اليوم في البرلمان".
وعن جلسة الاثنين قال: "سنفتح في جلسة الاثنين باب الترشيح ولن يأتي سليم الجبوري معززا مكرما"، وأردف: "سنقيل هيئة الرئاسة دون خدش لسمعتها".
كما اعتبر عجمان أنّ "الوزراء يسرقون والنواب يتهمون".
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