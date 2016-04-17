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القوات العراقية تؤكد جاهزيتها لاقتحام الفلوجة

الأحد 17 نيسان 2016
| 07:02
 
القوات العراقية تؤكد جاهزيتها لاقتحام الفلوجة
ابرز ما في هذا الخبر

بحث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع قيادة العمليات المشتركة خطط تحرير مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار والموصل في نينوى
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الحياة- محمد التميمي 
أعلن قائد عسكري رفيع، استعادة مناطق في العراق كان سيطر عليها تنظيم «داعش» إثر اشتباكات عنيفة في محافظة صلاح الدين ليل الجمعة، فيما أكملت القوات الأمنية الاستعدادات لاقتحام مدينة الفلوجة التي تحاصرها قوات الجيش والفصائل الشيعية منذ عام. وقال ضابط برتبة عميد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة» إن «تنظيم داعش شن هجوماً على حقل عجيل النفطي، بعد منتصف ليلة الجمعة وتمكّن من السيطرة على بعض المناطق المحيطة بالحقل إثر انسحاب القوات الأمنية تحت وابل من النيران».
وأضاف أن «قوات أمنية تم الاستعانة بها إلى جانب مئات المقاتلين من حشد العشائر، وتمكّنت هذه القوات فجر أمس من استعادة المواقع التي سيطر عليها التنظيم بإسناد من الطائرات الحربية العراقية. وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، «قتل 22 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية وتدمير عجلتين لهم في حقول عجيل في ناحية حمرين». وأضاف في بيان أن «قوات الشرطة الاتحادية تمكّنت من صد عصابات داعش في حقول عجيل بحمرين حيث تمكّنت من قتل 22 منهم وتدمير عجلتين مزودتين بأسلحة ثقيلة وثالثة مفخخة يقودها انتحاري».
في هذه الأثناء أكد قائد لواء كرمة الفلوجة في الحشد العشائري، العقيد خميس الحلبوسي، أن «عناصر من تنظيم داعش اختطفوا 150 شخصاً من مناطق الفلاحات والحلابسة وحي الجولان في مدينة الفلوجة، بعد الكشف عن مخطط لشن هجمات تستهدف عناصره». وأعلن آمر الفوج الأول للحشد الشعبي لقضاء الكرمة (شرق الفلوجة) العقيد محمود الجميلي، وصول قوات كبيرة مسنودة بمقاتلي الحشد الشعبي إلى محاور المدينة». وأضاف أن «قوات أمنية مسنودة بأفواج من الحشد الشعبي والعشائري وصلت إلى محاور الفلوجة للشروع بعملية الاقتحام بعد تعزيز هذه القوات بأسلحة ومعدات حربية متطورة تم نشرها ضمن الاستعدادات الجارية لاقتحام المدينة من محاور مختلفة». وأوضح أن «القوات الأمنية والقوات المساندة لها على استعداد تام لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم حال اعطاء الضوء الأخضر لاقتحامها من الجهات العليا».
وتدرب قوات أميركية مئات المقاتلين من أبناء العشائر للمشاركة في معارك تحرير الفلوجة بعد وصول 4000 مقاتل إلى قاعدة عين الأسد في بمدينة الحبانية. وأعلنت خلية الإعلام الحربي تحرير قريتي الخوصة والمشتل جنوب قضاء هيت غرب محافظة الأنبار. وذكرت الخلية في بيان أن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد دبابات الأبرامز والجهد الهندسي طهّرت قريتي الخوضة والمشتل جنوب هيت والطريق الرابط بينهما». وأضافت في بيان لاحق أن طائرات السيخوي العراقية شنت غارات أسفرت عن تدمير جسر إمداد لعناصر داعش وتدمير مقر قيادة وسيطرة في جنوب قرية البشير جنوب شرقي كركوك».
وبحث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع قيادة العمليات المشتركة خطط تحرير مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار والموصل في نينوى. وذكر بيان لمكتبه أن العبادي «اطلع خلال زيارته قيادة العمليات المشتركة على سير العمليات العسكرية في قواطع عمليات غرب الأنبار بعد الانتصارات الأخيرة.
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