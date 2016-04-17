الشرق الأوسط: زيارة مقتدى الصدر إلى بيروت عائلية لا سياسية

الشرق الاوسط

أكد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لـ"الشرق الأوسط" أن "زيارة مقتدى الصدر للعاصمة اللبنانية ليست سياسية بل عائلية"، مؤكدا أن الأمين العام لحز الله السيد نصر الله ضغط باتجاه اللقاء به، ونقل له قلق المسؤولين في طهران على وحدة البيت الشيعي، وذلك بسبب تصريحات ومواقف الصدر من التحالف الوطني، وإصراره على إجراء إصلاحات جذرية في العملية السياسية العراقية".

وأوضح ان "الصدر أبلغ نصر الله بأن ما يهمه هو وحدة العراق والعراقيين بكل أطيافهم وقومياتهم ومذاهبهم، وليس الشيعة فقط، دون أن يقدم أي تعهدات أو وعود بعودة تياره إلى اجتماعات التحالف الوطني، الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري".