ماذا في برجك اليوم؟

الحمل



علاقاتك العاطفية سيُسلط عليها الضوء كما أنك ستكون منهمكاً جداً بالمغامرات أو اللقاءات الجديدة. توقّع زيادة جيدة في مصادرك: زيادة في المدفوعات، أو إرث، أو منحة دراسية، ستأتيك مكافأة أو شيء من هذا القبيل. هذه الزيادة ستكون عامل مهم لتمويل مشروع كنت تفكر به منذ زمن قديم .



الثور



القوة والنشاط العضلي بازدياد؛ ستبدو جيّداً جداً من الناحية الجسدية. سيحفّزك الأشخاص النشيطون المتحمسون. أدائك في عملك سيصل إلى ذروته. علاوة على ذلك، ستكون موضع كلّ الانتباه. حاول ان تستغل هذه الفترة من ناحية العمل لأن نشاطك الجسدي سيرافقه نشاط عقلي متميز يساعدك في إنجاز مهام العمل لديك .



الجوزاء



لا تخشى طلب الدعم من الأشخاص المؤثرين لكي يعززوا مشاريعك. على الصعيد الغرامي، سيكون لديك الشجاعة بما فيه الكفاية لأن تعلن التصريح الذي كان منتظراً لوقت طويل. لا تتردد في التعاطي مع من حولك امنح نفسك والمحيطين بك الكثير من الثقة كي تستطيع مصارحتهم والتعامل بايجابية مع كافة الافكار التي يطرحونها .



السرطان



فيما يتعلق بزواجك، هناك أسئلة مالية يجب أن تعالج بكثير من اللباقة. ستواجه حواراً صعباً مع أطفالك، خصوصاً إذا كنّ بنات مراهقات. هذا السن حساس جدا لا تحاول ان تضغط على عائلتك باسلوب السلطة وانما اعتمد الايجابية بالحوار و النقاش، يمكنك استشارة قريب او صديق و طلب معونته وتجنب الانجراف الى حالة العصبية والانفعال .



الأسد



كن حذراً في علاقاتك الجنسية وحميتك. فكر بإعطاء شيء غير متوقّع لحياتك العائلية، و إلا فإنك ستحسّ بضجر من الأحباب. اعتمد التغيير و التنوع في علاقتك العاطفية مع الشريك ابتعد عن الامور التي تجعلك تحس بالضغط والانزعاج بغض النظر عن الخسارة المادية التي يمكن ان تسببها لك حافظ على روح علية من المرح والبهجة



العذراء



عائلتك قد تتعرّض للخطر إذا كنت لا تستطيع النجاح في تحريرها. الأزواج قد يقرّرون بصعوبة الافتراق في هذه الفترة ؛ أما العزّاب فبالعكس، سيكون لديهم فرص قوية مع من يبني أو يعيد بناء حياتهم. لذا ابتعد عن أي مصدر ازعاج اذا كنت متزوجا ويفضل السفر برحلة الى مكان بعيد عن الاصدقاء والاقارب اما اذا كنت عازبا فكن نشيطا اجتماعيا وحاول الاتصال بالآخرين والاختلاط معهم .



الميزان



حاول تقييد نفقاتك إلى الحد الذي لا غنى عنه. ستكون في شكل طبيعي جيد جداً. المخاوف العائلية قد تزعجك. ولكنها سوف تمر بسهولة، لا تجعل مسألة تقييد النفقات تشعرك بأنك بخيل و انما هي وضع ضروري للمرحلة القادمة لأنك قد تواجه ازمة مالية في العائلة. لاداعي للخوف وانما فقط الانتباه الى النفقات الغير ضرورية .



العقرب



ستجد صعوبة في الاتصال مع أطفالك؛ و كردّ فعل، ستسجن نفسك في توبيخ صامت، لكن لسوء الحظ لن يكون هذا هو الحلّ الجيد. حاول محاورتهم بأسلوب الاطفال ولا تنزعج من الفشل من المحاولة الاولى تابع محاولتك حتى تنجح لان العزلة هو الحل الاسوء لك ولعائلتك اطلب معونة الشريك في هذا الامر .



القوس



احذر من الإضطرابات الدموية؛ لا تدع تعبك البسيط يتفاقم . في العمل، جهودك السابقة ستحمل ثمارها أخيراً و يمكنك أن تحصد نتائج جيدة. لا تجهد نفسك بغير سبب وابتعد عن كل ما يسبب ضغط نفسي الجاء الى الطبيعة وحاول الاتصال بالاصدقاء لتخفيف الضغوط المحيطة .



الجدي



ستحرز علاقات ممتازة مع أصدقائك؛ على الرغم من هذا يجب أن تبقي بعض المسافة لكي تحافظ على حريتك. لا تجعل علاقاتك مع اصدقائك قيدا عليك و انما اجعلها وسيلة للتوصل مع محيطك قد تحظى بصديق العمر في هذه الفترة حاول ان تبحث من بين الاصدقاء عمن تجده الاقرب اليط طبعاً وخلقاً .



الدلو



لا تكثر من تعدد علاقاتك في نفس الوقت ، بل خضها واحدة واحدة. جد الوقت الملائم للكلام مع شخصِ واحد وبشكل خاص من ينظر إليك من زواياك الجيدة .لان العلاقات العديدة قد تجعلك تعيش حالة من الضياع والتشتت مما قد يسبب ضغوط نفسية كبيرة . حاول ان تكون متفهما للطرف الآخر وابتعد عن النقد المباشر .



الحوت



أي علاقة أو مشروع متعدد الزوايا اليوم. بدلاً من تركه يجنّنك، استرح وانظر إلى الموضوع من كافة أبعاده. لان الاستعجال قد يقودك الى اتخاذ قرارات خاطئة فقد تدخل في مشرع خاسر يكون مصيبة عليك او قد تترك فرصة العمر التي طالما انتظرتها . تأنى وكن منطقيا في تعاطيك مع الامور .