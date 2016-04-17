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"مايكروسوفت" تجلب تطبيق Outlook لساعات أندرويد وير

الأحد 17 نيسان 2016
| 07:32
 
"مايكروسوفت" تجلب تطبيق Outlook لساعات أندرويد وير
ابرز ما في هذا الخبر

مع الميزة الجديدة يمكن لمستخدمي لساعات "أندرويد وير" الذكية تفقد إشعارات البريد الإلكتروني، مع إمكانية الرد باستعمال ردود جاهزة، إضافة إلى مزايا أخرى يوفرها التطبيق
موجود أيضاً في:
أطلقت شركة "مايكروسوفت" تحديثا جديدا لتطبيق البريد الإلكتروني "آوتلوكOutlook " على نظام التشغيل "أندرويد"، يجلب الخدمة إلى الساعات الذكية العاملة بمنصة "أندرويد وير".
ومع الميزة الجديدة يمكن لمستخدمي لساعات "أندرويد وير" الذكية تفقد إشعارات البريد الإلكتروني، مع إمكانية الرد باستعمال ردود جاهزة، إضافة إلى مزايا أخرى يوفرها التطبيق.
وقالت شركة البرمجيات الأميركية متحدثة عن التحديث: "توقف عن استخدام الهاتف، فكل شيء الآن يحدث على ساعتك. تفقد إشعارات آوتلوك الخاصة بك، اقرأ الرسائل الجديدة ورد عليها باستعمال رسائل معدة سابقًا أو عن طريق الإملاء الصوتي من معصمك مباشرة".
ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل "أندرويد وير" تنزيل التحديث الجديد من متجر "غوغل بلاي".
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