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إنتر يخدم يوفنتوس بالفوز على نابولي

الأحد 17 نيسان 2016
| 07:37
 
إنتر يخدم يوفنتوس بالفوز على نابولي
ابرز ما في هذا الخبر

حمل الشوط الأول هدفي المباراة عن طريق القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 4، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 44.
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ضرب إنتر ميلان طموح ضيفه نابولي بفوزه عليه 2-صفر، السبت، في افتتاح المرحلة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مسديا خدمة جليلة ليوفنتوس المتصدر.
وحمل الشوط الأول هدفي المباراة عن طريق القائد الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 4، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 44.
وبقي نابولي ثانيا وله 70 نقطة بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس، الذي سيقترب كثيرا من اللقب الخامس على التوالي في حال فوزه على ضيفه باليرمو، الأحد، مقابل 61 نقطة لإنتر ميلان الذي بقي رابعا.
وخطف تورينو الفوز على مضيفه بولونيا 1-صفر، في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها وسددها أندريا بيلوتي، فيما فاز كاربي على ضيفه جنوى 4-1.
ترتيب فرق الصدارة:
1- يوفنتوس 76 نقطة من 32 مباراة
2-نابولي 70 من 33
3- روما 64 من 32
4- إنتر ميلان 61 من 33
5- فيورنتينا 56 من 32
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