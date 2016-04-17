السومة يقود الأهلي إلى الصدارة

سجل عمر السومة هدفا وحيدا قاد به فريقه الأهلي للفوز على مضيفه هجر، والانفراد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم، فيما هبط هجر رسميا إلى الدرجة الأولى.

وبهدف السوري المتألق في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، رفع أهلي جدة رصيده إلى 54 نقطة بفارق 3 نقاط أمام الهلال لحق به إلى الصدارة مؤقتا.

وهبط هجر رسميا للدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند 9 نقاط.

وعزز الاتحاد موقعه في المركز الثالث بفوزه على مضيفه الشباب 2-1 في الرياض.

وتقدم الاتحاد عبر جمال باجندوح في الدقيقة 24، وعادل الشباب بواسطة محمد بن يطو في الدقيقة 56، فيما يسجل عبد الرحمن الغامدي هدف الفوز للاتحاد قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 4 دقائق.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الشباب خامسا برصيد 34 نقطة.