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مسودة اتفاق الدوحة تقول إنه سيتم تجميد الانتاج حتى أكتوبر
17 Apr,2016
تشير نسخة من اتفاق بين منتجي النفط الذي يلتقون في الدوحة الأحد عليها إن متوسط الانتاج اليومي من النفط الخام شهريا لن يتجاوز المستويات المسجلة في كانون الثاني من هذا العام، وتقول المسودة إن التجميد سيستمر حتى أول أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري وإن المنتجين سيلتقون مرة أخرى في روسيا في أكتوبر تشرين الأول لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسودة ولكن عدة مصادر رفيعة في وزارات نفط هذه الدول قالت إنها تشعر بتفاؤل إزاء التوصل لاتفاق
وتقول المسودة إن المنتجين سيواصلون تطوير عملية التشاور فيما بينهم بشأن أفضل السبل لتعزيز سوق النفط وإن الاتفاق سيكون مفتوحا أمام دول أخرى للانضمام إليه