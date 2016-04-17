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افضل 3 ماسكات لتكثيف الشعر بسرعة

الأحد 17 نيسان 2016
| 07:50
 
افضل 3 ماسكات لتكثيف الشعر بسرعة
ابرز ما في هذا الخبر

ماسك صفار البيض مع زيت الزيتون: يتميز هذا الماسك بغناه بمجموعة من المواد الطبيعية التي تعيد للشعر قوته وتغذيه من الجذور خلال وقت قصير وتحد من تساقطه.

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الشعر الكثيف مطلب كل امرأة حيث يمنحها ثقة اكثر بجمالها وبأنوثتها ويجعلها لا تتردد بتطبيق مختلف تسريحات الشعر على عكس الشعر الخفيف الذي يخطف من وهج انوثتها ويحد من اختياراتها في انتقاء تسريحات مواكبة للموضة.
اليك افضل 3 وصفات طبيعية تعمل على تكثيف شعرك سريعا:
- ماسك صفار البيض مع زيت الزيتون: يتميز هذا الماسك بغناه بمجموعة من المواد الطبيعية التي تعيد للشعر قوته وتغذيه من الجذور خلال وقت قصير وتحد من تساقطه.
امزجي 2 من صفار البيض مع 3 ملاعق طعام زيت زيتون ثم افردي المزيج على فروة رأسك فقط بعدها لفي شعرك بقبعة بلاستيكية لمدة 40 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ مع الشامبو. كرري استخدام الماسك مرتين في الاسبوع.
- عصير الجرجير: يعمل الجرجير على تغذية بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر نظرا لغناه بالكبريت والحديد والزنك وفيتامين أ, ويتم
الحصول على افضل النتائج من خلال تدليك فروة الرأس بعصير الجرجير وتركه على الرأس لحوالي 10 دقائق.
- الالوفيرا مع زيت السمسم: تعمل هذه الوصفة على تغذية الشعر من جذوره وتكثيفه سريعا، كما تعالج اي امراض في فروة الرأس.
تحتاجين الى 3 ملاعق من جل الصبار (الالوفيرا)، ملعقتين من زيت السمسم. امزجي المكونات جيدا مع بعضها وافرديها على فروة الرأس وقومي بتدلي جلدة رأسك لمدة 5 دقائق ومن ثم اجمعي شعرك على شكل كعكعة وارتدي قبعة من النايلون، واتركي المزيج يتغلغل داخل شعرك لحوالي ساعة من ثم استخدمي الشامبو لإزالته. كرري الوصفة مرتين اسبوعيا.
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