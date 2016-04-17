شراب يساعدك على تحسين الهضم ويحارب الاكتئاب

هل تعانين من مشاكل في الهضم والاكتئاب؟ هل تريدين شرابا يعزز من عملية الهضم لديك ويجعلك تشعرين بالطاقة والسعادة؟

نقدم لك اليوم "نيكتار اوف جوي"، الشراب الذي يؤمن لك القوة والنشاط ويخلصك من مشكلة عسر الهضم والاكتئاب المزعجين.

الكمية: شخص واحد

المكونات والمقادير:

- 350 ملل من عصير التفاح

- 4 حبات جزر

- ½ كوب من أوراق النعناع

-1 ملعقة طعام من بذور الشيا

- 1 ملعقة طعام من العسل

- ثلج

طريقة التحضير:

- تمزج المكونات معا حتى تتحول الى مخفوق.

- تخلط مع الثلج وتقدم.