هل يتحقّق حلم الفندق الفضائي؟

نشرت صحيفة "الصانداي تليغراف" البريطانية موضوعا بعنوان "خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم الفندق الفضائي".

وأعلنت الجريدة أنّ "حلم اقامة فندق في الفضاء قد يصبح اقرب الى المتناول خلال السنوات القليلة المقبلة حيث بدأت التجارب على كبسولة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن تفتح في الفضاء وتتحول الى كبسولة قد تكون قابلة للعيش فيها بعد التأكد من سلامتها".

وكشفت أنه "جرى ربط الكبسولة بالمحطة الفضائية الدولية، بعد نقلها الى المحطة من الارض بواسطة صاروخ".

وتشير إلى أن الكبسولة التي صممتها شركة أميركية وزنها 1400 كغ وبعد ربطها بالمحطة تتحول الى حجرة بحجم غرفة طولها 4 امتار وعرضها 3.2 مترا، موضحة أنه ستجرى تجارب على الكبسولة لمدة عامين للتأكد من تحملها الظروف في الفضاء من تذبذبات شديدة للحرارة والاشعاعات الفضائية والركام الفضائي.

وأكّدت الصحيفة أن "رواد الفضاء سيقومون بتفقد الكبسولة 8 مرات في العام بغية الكشف عليها والتأكد من سلامتها كما أن الكبسولة ستقوم بارسال البيانات التي تجمعها الى الارض بشكل آلي بغية تحليلها".

وختمت بالقول إنه "في حال نجاح الكبسولة فإن ذلك سيمهد الطريق أمام إرسال نماذج مماثلة الى الفضاء وعلى مراحل بحيث يتم تجميعها هناك لتشكل فندقا فضائيا يقيم فيه سواح الفضاء".