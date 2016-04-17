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سميرة سعيد تزيح أحلام عن عرش "آراب آيدول"

الأحد 17 نيسان 2016
| 08:18
 
سميرة سعيد تزيح أحلام عن عرش "آراب آيدول"
ابرز ما في هذا الخبر

قال المصدر أن المجموعة تتفاوض مع الفنانة المغربية سميرة سعيد لتكون بديلة لأحلام في لجنة تحكيم البرنامج الذي يعرض عبر شاشتها.
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كشفت مصادر من برنامج المواهب الغنائية "آراب آيدول" الشهير أن مجموعة قنوات "أم بي سي" تعتزم استبعاد الفنانة أحلام من البرنامج.
وقال المصدر أن المجموعة تتفاوض مع الفنانة المغربية سميرة سعيد لتكون بديلة لأحلام في لجنة تحكيم البرنامج الذي يعرض عبر شاشتها.
وتأتي هذه المفاوضات على إثر الأزمة التي نشبت بين الفنانة الإماراتية أحلام والجمهور اللبناني على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحات الفنانة "الاستفزازية" تجاه لبنان، والتي نادت بمنع أحلام من الدخول إلى لبنان.
وبدأت إدارة قناة "أم بي سي" عقد اجتماعات لدراسة قرار استبعاد أحلام من البرنامج، خوفا من الهجوم على القناة والبرنامج، لا سيما وأن “أراب أيدول" يصور في لبنان، كما أن من المقرر بدء تصوير الحلقات المباشرة خلال شهر أيار في بيروت، مما خلق أزمة داخل القناة.
يذكر أن لجنة تحكيم برنامج "آراب آيدول" كانت تتألف من الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم والموزع الموسيقي حسن الشافعي بالإضافة إلى أحلام. وشهد الموسم الماضي انسحاب الفنان راغب علامة من البرنامج بسبب خلافاته مع الفنانة أحلام وتعويضه بمواطنه الفنان وائل كفوري.
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