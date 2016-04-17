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التميمي يحذّر من مغبة انتشار عصابات الاستيلاء على الاراضي والممتلكات العامة واستغلالهم الازمة المالية والسياسية

الأحد 17 نيسان 2016
| 08:32
 
التميمي يحذّر من مغبة انتشار عصابات الاستيلاء على الاراضي والممتلكات العامة واستغلالهم الازمة المالية والسياسية
ابرز ما في هذا الخبر

ضرورة ان تعي الحكومة المركزية مخاطر تلك العصابات
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حذرمحافظ بغداد علي التميمي من مغبة انتشار عصابات الاستيلاء على الاراضي والممتلكات العامة واستغلالهم الازمة المالية والسياسية التي يمر بها العراق، مشيرا الى ضرورة ان تعي الحكومة المركزية مخاطر تلك العصابات والتعامل معها بقوة القانون، وأوضح التميمي في بيان بعد استقباله وفودا من مختلف اهالي مناطق العاصمة المتقدمين بشكواهم عن قيام ثلة من العصابات بالاستيلاء على الاراضي العامة دون مسوغ قانوني، أوضح إن "العراق اليوم يعيش ازمة مالية واقتصادية وسياسية يستغلها البعض من ضعاف النفوس من العصابات والمافيات بالاستيلاء على الممتلكات والاراضي العامة دون اي مسوغ قانوني او وجه حق"، مشيرا الى أن هؤلاء "يعمدون الى تزوير السندات لبعض المساحات من الاراضي الحكومية وتقطيعها وبيعها الى المواطنين بعقود وسندات مزورة "
واكد التميمي ان "تلك العصابات لاتختلف عن داعش الارهابي بشيء"، مضيفا "اننا حذرنا ونحذر مجددا من مغبة انتشار تلك العصابات وتطور عملها دون ردعها من قبل الحكومة المركزية"
وطالب التميمي الحكومة بأن "تقف وقفة حازمة حيال هذه الازمة التي باتت تتوسع ومافيات الفساد وسراق المال العام تتوسع بعملها واستيلائها على ممتلكات الشعب، مؤكدا أن "الحكومة المحلية مستعدة كل الاستعداد للتعاون مع الحكومة المركزية بما يخص حدود العاصمة لتقديم مختلف اشكال الدعم للقضاء على تلك العصابات من مافايت وسراق المال العام"
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