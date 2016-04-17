القبض على "إرهابي خطير جدا" في تونس

أثناء التحقيق معه، اعترف بأنه كان ينوي التوجه من تونس إلى الجزائر عبر القصرين، ومنها إلى ليبيا، كما اعترف بصلته بمجموعات تنظيم إلى نتنظيم "داعش" في ليبيا.

أفادت وكالة "تونس إفريقيا" الرسمية للأنباء بأن قوات الأمن في تونس ألقت القبض على من وصفته بـ"عنصر إرهابي مصنف خطير جدا"، في مدينة القصرين غربي البلاد

وقال مصدر أمني إن الفرق الأمنية "عثرت مع هذا الشخص على وثائق وتسجيلات صوتية بهاتفه تدعو إلى الجهاد".

وأثناء التحقيق معه، اعترف بأنه كان ينوي التوجه من تونس إلى الجزائر عبر القصرين، ومنها إلى ليبيا، كما اعترف بصلته بمجموعات تنظيم إلى نتنظيم "داعش" في ليبيا.

وعانت تونس تداعيات عدة هجمات إرهابية في الأشهر الماضية، وتعلن بين الحين والآخر عن كشف خلايا متشددين مرتبطين بتنظيم "داعش"