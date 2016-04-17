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ثلوج كولورادو تلغي مئات الرحلات

الأحد 17 نيسان 2016
| 09:00
 
ثلوج كولورادو تلغي مئات الرحلات
ابرز ما في هذا الخبر

أظهر موقع "فلايت أوير" على الإنترنت الذي يتابع حركة الطيران، أن أكثر من 800 رحلة جوية ألغيت عموما السبت، أو أكثر من 65 بالمئة من كل عمليات الإقلاع والهبوط في المطار.
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اجبرت معظم شركات الطيران على الغاء الرحلات الجوية المقررة في مطار دنفر الدولي نتيجة عاصفة ثلجية عاتية اجتاحت ولاية كولورادو الأميركية أمس، وأدت لسقوط ثلوج بلغ ارتفاعها 61 سنتيمترا في بعض مناطق الولاية
وأظهر موقع "فلايت أوير" على الإنترنت الذي يتابع حركة الطيران، أن أكثر من 800 رحلة جوية ألغيت عموما السبت، أو أكثر من 65 بالمئة من كل عمليات الإقلاع والهبوط في المطار.
وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن تساقط الثلج بشكل كثيف بدأ مساء الجمعة، ومن المتوقع استمراره خلال الأحد.
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