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سوريا.. لا مشاورات روسية أميركية حول "مبادئ دستورية"

الأحد 17 نيسان 2016
| 09:05
 
سوريا.. لا مشاورات روسية أميركية حول "مبادئ دستورية"
ابرز ما في هذا الخبر

المعارضة....لا للتفاوض على بقاء الاسد
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نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، غارد كابلان، المعلومات التي ترددت بشأن وجود مشاورات أميركية روسية لوضع "مبادئ دستورية" جديدة في سوريا، على خلاف ما تنص خريطة طريق منبثقة عن قرار مجلس الأمن 2254، وقال كابلان إن المشاورات بين وزيري خارجية البلدين مستمرة تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في آب الماضي بشأن الحوار السوري، للتوصل لآليات الانتقال السياسي، الذي يجب أن يتضمن صياغة دستور جديد للبلاد

ورد كابلان على تقارير صحفية زعمت أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، ناقشا إعلان "مبادئ دستورية" قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وهو البند الذي يعد أحد أبرز العقد في مفاوضات جنيف

ومع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في جنيف، عرض الموفد الدولي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة الوفد الحكومي التي تنص على بقاء الأسد بصلاحيات محدود مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، إلا أن المعارضة رفضت الاقتراح بالمطلق، وقال رئيس وفد المعارضة السورية، أسعد الزعبي، إن الحكومة السورية تبعث رسالة قوية مفادها بأنها لا تريد التفاوض للتوصل لاتفاق سلام في جنيف، وأنها تسعى لحل عسكري بعد شن هجوم على حلب
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