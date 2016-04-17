اشتباكات بطرابلس بعد زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا

تجدد إطلاق النار بكثافة شمالي العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم، بعد اشتباكات وقعت ليل السبت الاحد بين مسلحي إحدى المليشيات وحراس منزل عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وأدت الاشتباكات التي وقعت في حي الأندلس الراقي، إلى إصابة أحد حراس معيتيق، كما تسببت في حالة من الهلع بين سكان المنطقة



وتخرق هذه الاشتباكات الهدوء الذي عم المدينة منذ دخول حكومة الوفاق إليها في نهاية شهر آذار الماضي، وهي خطوة أثارت توترا أمنيا لساعات في طرابلس وتسببت في إطلاق نار وإغلاق طرق، إلا أنها سرعان ما توقفت



وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات على زيارة قام بها إلى طرابلس وزيرا الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت والألماني فرانك فالتر شتاينماير، في ختام أسبوع حافل بالزيارات الدبلوماسية التي شملت وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني وسفراء دول أوروبية