من نحن qurtas اتصل بنا qurtas اعلن معنا qurtas وظائف
Login Choose Language follow alqurtas news on twitter Join alqurtas news on facebook Join alqurtas news on google Plus alqurtas news in Linked in watch alqurtas news on youtube alqurtas news rss feeds
Al Qurtas Logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إعلام | اعلانات مبوبة | تسجيل دخول

عمال النفط بالكويت يبدأون إضرابا شاملا

الأحد 17 نيسان 2016
| 09:11
 
عمال النفط بالكويت يبدأون إضرابا شاملا
ابرز ما في هذا الخبر

يهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي طرحته الحكومة الذي يتعلق بهيكلة جديدة للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية
موجود أيضاً في:
بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، إضرابا شاملا احتجاجا على مشروعا حكوميا لتعديل هيكل الرواتب والمكافآت.
وبحسب رويترز فقد دخل نحو ألفي عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية وهي مقر شركة النفط الكويتية.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي طرحته الحكومة الذي يتعلق بهيكلة جديدة للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.
وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وتسعى الكويت لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط، وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار مشروع البديل الاستراتيجي.
مواضيع خاصة
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
السبت 23 كانون الأول 2017
128 دولة قالت كلمتها: لا للرشوة
More
B-8-635327075640518496.jpg
هل تريد الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة ؟
استفتاء
هل سينجح العبادي في حربه ضد الفساد؟

اسئلة مطروحة
67
الرئيسية
إعلام
اعلانات مبوبة
الاحوال الجوية
تسجيل دخول
سياسة
مواضيع خاصة
العراق الآن
أمن
أخبار إقليمية
أخبار دولية
إقتصاد
وقفة مع التاريخ
عن القرطاس
من نحن
اتصل بنا
اعلن معنا
copyright 2017 © Alqurtas News
Website by Softimpact
خبر عاجل
العبودي: هناك رغبة عند بعض الكتل لتأجيل الانتخابات وهو أمر معلن
العبودي: سيتم العمل بقانون الانتخابات النافذ سيما وان لا موعد تم تحديده من قبل الحكومة
النائب قاسم العبودي لقبل المنتصف: بشأن قانون الانتخابات تم الانتهاء من التعديلات التي جرت بناء على الاقتراحات التي وضعتها الكتل السياسية
مصدر خاص : انسحاب جزء من القوات الامنيه التي كانت متمركه في المحافظه على خلفيه اعمال العنف والتظاهرات
المجلس العربي في كركوك يرفض في بيان عقد جلسة مجلس المحافظة برئاسة ريبوار الطالباني