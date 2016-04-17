عمال النفط بالكويت يبدأون إضرابا شاملا

بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، إضرابا شاملا احتجاجا على مشروعا حكوميا لتعديل هيكل الرواتب والمكافآت.

وبحسب رويترز فقد دخل نحو ألفي عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية وهي مقر شركة النفط الكويتية.

ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي طرحته الحكومة الذي يتعلق بهيكلة جديدة للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وتسعى الكويت لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط، وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار مشروع البديل الاستراتيجي.