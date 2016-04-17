قوات الحوثي وصالح تخرق هدنة تعز وتهاجم "اللوء 35"

خرقت قوات الحوثي وصالح وثيقة وقف إطلاق النار التي وقعها ممثلون عن أطراف الصراع في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وذلك من خلال مهاجمة مقر "اللواء 35" في منطقة المطار القديم قرب تعز وقصف حي ثعبات في مديرية صالة شرق المدينة، بالإضافة لقصف مواقع المقاومة في منطقة الشقب شرق جبل صبر، الذي يطل على المدينة من جهة الجنوب



وأكدت مصاد المقاومة وشهود عيان أن الطريقين اللذين اتُفق على فتحهما لا يزالان مغلقين، وهما الطريق الرابط بين تعز وصنعاء من جهة الشرق، والطريق الرابط بين تعز والحديدة من جهة الغرب