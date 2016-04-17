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الحوثيون يختطفون 17 شخصاً كانوا على متن حافلة في اليمن

الأحد 17 نيسان 2016
| 09:21
 
الحوثيون يختطفون 17 شخصاً كانوا على متن حافلة في اليمن
ابرز ما في هذا الخبر

أوضحت المصادر أن الحوثيين والمسلحين التابعين لصالح أوقفوا 17 راكباً كانوا على متن حافلة نقل جماعي واقتادوهم لمكان مجهول.
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كشفت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن عن قيام الحوثيين وحلفائهم باختطاف 17 مدنياً واقتيادهم إلى مكان مجهول.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين والمسلحين التابعين لصالح أوقفوا 17 راكباً كانوا على متن حافلة نقل جماعي واقتادوهم لمكان مجهول.
وحسب المصادر، وقع الاختطاف في منطقة "ادريس" بمدينة رداع محافظة البيضاء في الطريق إلى مأرب.
ويواصل الحوثيون حملات الاختطاف في أكثر من محافظة بشكل يومي على الرغم من الهدنة التي دخلت يومها السادس.
وأكدت مصادر ميدانية سقوط 23 قتيلاً و36 جريحاً من مسلحي الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة نهم شرقي صنعاء.
وقالت المصادر إن المواجهات بين المقاومة والحوثيين ما زالت على أشدها في نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وأوضحت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت السبت بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الطرفين وما زالت مستمرة حتى اللحظة.
وذكرت أن جماعة الحوثي شنت قصفاً عنيفاً بصواريخ الكاتيوشا على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المقاومة.
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