قتلى وجرحى بعد مهرجان للموسيقى في الأرجنتين

قُتل خمسة أشخاص ونُقل خمسة آخرون إلى المستشفى في حال خطرة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بعد حضور مهرجان للموسيقى الالكترونية حيث تشتبه السلطات بتعاطيهم مخدرات.

وقالت مصادر بمستشفى لصحيفة “كلارين” إن النتائج المبدئية لتحليل السموم أظهرت أن الضحايا تعاطوا العقار المنشط نفسيا والمعروف باسم مخدر النشوة.

وأضافت صحيفة “باجينا 12” اليومية أن أعمار الخمسة الذين توفوا خلال المهرجان الموسيقى تتراوح بين 21 عاما و25 عاما فى حين أن الخمسة الذين نُقلوا إلى المستشفى ومن بينهم فتاة عمرها 18 عاما يرقدون فى غرفة الرعاية المركزة وتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.